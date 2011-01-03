Полтава и три района области опять превысили эпидпорог

На территории Полтавской области превышен эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Полтаве и трех районах области: в Котелевском, Машевском, Чутовском районах.

Согласно данным Полтавской областной санитарно-эпидемиологической станции, в период с 24 декабря по 31 декабря 2010 года в Полтавской области заболели гриппом и острыми респираторными инфекциями 8974 жителя, из них 5 138 детей, госпитализировано 422 человека, в т.ч. 259 детей.

Напомним, в Полтаве все школы с 8 по 19 декабря были закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ.