В Донецкой области обезврежена опасная преступная группа

В Донецкой области работники УБОП обезвредили опасную преступную группу, участники которой на протяжении последних 7 лет (с 2003 по 2010 г.) вымогали значительные средства у директоров аграрных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что при документировании преступной деятельности группы оперативники УБОП установили 12 директоров аграрных предприятий, которые были вынуждены платить вымогателям до 5 тыс. грн. ежемесячно.

В облУВД подчеркнули, что для прекращения дальнейшего издевательства над предпринимателями и для установления спокойствия в регионе правоохранители провели контролируемую передачу денег, при которой «на горячем» и были задержаны все участники группы. Организовал и возглавил ОПГ 50-летний ранее неоднократно судимый уроженец города Амвросиевка. Также в ее состав вошли трое мужчин, жителей этого же города.

Деятельность данной преступной группы характеризовалась четким распределением ролей, продолжительностью существования, оснащенностью, высоким уровнем конспирации, наличием коррупционных связей, сообщили в милицейском главке. В частности, лидер ОПГ определял объекты для преступных посягательств и осуществлял руководство действиями подельников, которые непосредственно физически запугивали потерпевших и их родственников.

В ходе проведения санкционированных обысков у членов ОПГ оперативники изъяли три пистолета «ПМ», два стартовых пистолета «Зораки», патроны, штык-нож, деньги, мобильные телефоны, четыре автомобиля и другие вещественные доказательства.

Относительно фигурантов следственным отделом УБОП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются и проводятся оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности ОПГ.