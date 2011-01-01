С 1 января снимается запрет на вывоз муки из России

С 1 января 2011 года снимается запрет на вывоз муки из России.

Российские власти, напоминает Радио "Свобода", в августе ввели запрет на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и муки в связи с низким урожаем зерна в стране из-за засухи, которая уничтожила треть посевов зерновых.

Изначально эмбарго действовало до 31 декабря 2010 года, однако потом его продлили до 30 июня 2011 года, исключив из списка только муку.

Соответствующее постановление правительства было подписано 20 октября 2010 года.

Отменить запрет на экспорт муки призывали мукомолы, чтобы не потерять зарубежные рынки и не понести убытков.