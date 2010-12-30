В Киеве водители не поделили дорогу - дело закончилось стрельбой

Сегодня в Киеве, на проспекте Победы, произошел инцидент, в результате которого один человек попал в больницу с огнестрельными ранениями. В настоящее время милиция проводит по этому факту проверку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по предварительным данным, конфликт произошел между двумя водителями, один из которых, на автомобиле «Пежо», «подрезал» другого участника дорожного движения, который находился за рулем «Шевроле».

Мужчины остановились, чтобы выяснить отношения, однако словесная перепалка переросла в драку. По словам водителя «Шевроле», которого уже опросили работники милиции, он отошел к своему автомобилю, его оппонент направился за ним, приводя свои доводы в достаточно категорической форме. Отступив на «свои позиции» водитель «подрезавшего» авто достал из автомобиля пистолет, на который имел официальное разрешение. Как настаивает в своих объяснениях владелец оружия, он держал пистолет в руках, тогда как водитель другого авто набросился на него, пытаясь его выхватить. Прозвучало два самопроизвольных выстрела, одна из пуль ранила водителю «Пежо» палец, другая - ногу. В настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Милиция принимает все необходимые меры, предусмотренные законодательством.