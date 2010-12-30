На Новогодние праздники будут дежурить 7,5 тысяч бойцов МЧС
Налажено взаимодействие с милицией
С целью постоянного мониторинга обстановки относительно чрезвычайных ситуаций на территории Украины во время Новогодних праздников в системе МЧС ежедневно будет дежурить 7,5 тыс. работников спасательно-пожарной службы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, для организации реагирования в случае осложнения обстановки созданы оперативные группы для работы в пунктах постоянной дислокации.
Также территориальными подразделениями министерства и центрами быстрого реагирования уточнены расчеты дежурных сил. В каждом районе на базе одной из пожарно-спасательных частей созданы дополнительные резервные подразделения.
Особое внимание обращено на усиление оперативной готовности подразделений МЧС в Киевском регионе.
Так, в период празднования в Киевской области в подразделениях МЧС на дежурстве будет находиться свыше 800 человек личного состава и около 200 единиц техники.
В состав резерва определено более 500 человек личного состава и более 100 единиц техники.
Отработаны маршруты передвижения к основным объектам с массовым пребыванием людей, где будут проводиться праздничные мероприятия, и налажено взаимодействие с подразделениями МВД.