За вымогательство взятки задержан следователь уголовного розыска

В Тернопольской области сотрудники отдела внутренней безопасности областного управления милиции за вымогательство взятки задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска Теребовлянского райотдела милиции.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела внутренней безопасности областного УМВД Эдуард КОЛЬЦОВ, в декабре правоохранитель требовал от подозреваемого в уголовном деле об изнасиловании 1 тыс. долларов США. За эту сумму милиционер пообещал не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Правоохранителя задержали «на горячем» – во время передачи ему в Тернополе 980 долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.