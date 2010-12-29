Путин: Нафтогаз будет миноритарным акционером Газпрома

Глава российского правительства Владимир Путин подтвердил, что в случае объединения газовых монополистов РФ и Украины "Нафтогаз" будет миноритарным акционером, но отметил те преимущества, которые получит украинская компания.

"Да, НАК будет миноритарным акционером, но он будет частью крупнейшей мировой компании, будет иметь свой голос и в целом сможет принять участие в общей работе. Это не лишено смысла", - сказал Путин журналистам.

Путин озвучил идею по объединению "Газпрома"и "Нафтогаза" в апреле этого года, напоминает РИА "Новости".

Глава российского холдинга Алексей Миллер говорил, что компании должны идти к слиянию через создание совместного предприятия - это станет первым этапом пути к объединению. По его словам, вкладом в СП с российской стороны могут стать месторождения, с украинской - газотранспортная система.

В конце ноября "Газпром" и "Нафтогаз" договорились приступить к оценке активов, которые могут быть внесены в их СП. В числе возможных месторождений для внесения с российской стороны - участки в Астраханской области и на полуострове Ямал.