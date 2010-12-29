В Крыму продлили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС продлило на сегодня штормовое предупреждение, объявленное на полуострове во вторник из-за ухудшения погодных условий.

«В Крыму ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололедица», - говорится в сообщении управления, которым располагает УНИАН.

Тем не менее, проезд по дорогам региона, в том числе в районе Ангарского и Грушевского перевалов, обеспечен.