Дело против футболиста, который сбил трех людей, - уже в прокуратуре

В прокуратуру Севастополя поступило возбужденное в ноябре следователем городского УМВД уголовное дело против игрока ФК «Севастополь» Владислава ПИСКУНА, сбившего на автомобиле насмерть трех человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела прокуратуры Севастополя Олег СЕМЕНЮК.

По его словам, дело поступило «для проверки законности досудебного следствия, решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд».

Как сообщалось, 21 ноября в Севастополе футболист В.ПИСКУН, двигаясь на автомобиле «БМВ» с превышением скорости, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину 1984 года рождения и ее двух малолетних дочерей - 2005 и 2008 г.р. От полученных травм они скончались на месте. Также пассажир автомобиля «БМВ» получила телесные повреждения средней степени тяжести.

В тот же день В.ПИСКУН был задержан и помещен в ИВС. На досудебном следствии В.ПИСКУНУ предъявлено обвинение по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины - за совершение ДТП, повлекшего гибель более двух лиц.