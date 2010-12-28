В Крыму повесился 10-летний мальчик
10:24, 28 декабря 2010Общество
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Обстоятельства трагедии выясняют
Десятилетний мальчик свел счеты с жизнью, повесившись на ветке дерева во дворе в городе Саки на западе Крыма.
Информация о суициде поступила к спасателям 27 декабря от врача «скорой помощи», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа МВД.
Сотрудники милиции и прокуратуры устанавливают обстоятельства инцидента.
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