В Крыму повесился 10-летний мальчик

Десятилетний мальчик свел счеты с жизнью, повесившись на ветке дерева во дворе в городе Саки на западе Крыма.

Информация о суициде поступила к спасателям 27 декабря от врача «скорой помощи», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа МВД.

Сотрудники милиции и прокуратуры устанавливают обстоятельства инцидента.