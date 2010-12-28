Беларусь ограничит поставки украинского солодового пива

Беларусь в соответствии со своими обязательствами в рамках Таможенного союза с Казахстаном и Россией с 1 января 2011 года вводит разовые лицензии на поставку на свою территорию украинского солодового пива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, такое решение закреплено соответствующим постановлением Совета министров Беларуси.

В соответствии с постановлением, разовые лицензии будут выдаваться Министерством торговли по согласованию с концерном "Белгоспищепром".

В частности, концерн "Белгоспищепром" будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на поставку в Беларусь солодового пива при наличии заключенного между белорусским концерном и украинской организацией-производителем соглашения об условиях поставок в Беларусь, устанавливающего минимальные цены, и условии, что внешнеторговым контрактом (договором) предусматривается поставка солодового пива в Беларусь по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок солодового пива.

В соответствии с решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19 "О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации", Совет министров Беларуси поручил Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Секретариат Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Комиссию Таможенного союза о принятии данного постановления.

Контроль за выполнением постановления возложен на Государственный таможенный комитет Беларуси.