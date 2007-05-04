Врачам повышают зарплату на 157 грн., медсёстрам - на 118

С 1 июня 2007 года повышаются должностные оклады работников медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Внедрение правительством второго этапа Единой тарифной сетки позволит повысить с 1 июня 2007 года заработную плату медицинских работников (в среднем):

врачей - на 157 грн. (25%) по сравнению с началом года и на 126 грн. (19,3%) при введении минимальной заработной платы 420 грн. с 1 апреля 2007 года;

врачей хирургических специальностей - на 170 грн. (25%) и 137 грн. (19,5%);

медицинских сестер - на 118 грн. (24%) и 93 грн. (17,7%);

младших медицинских сестер - на 53 грн. (12,3%) и 32 грн. (7%).

Как сообщалось, Кабинет Министров намерен с 1 июня 2007 года ввести второй этап Единой тарифной сетки и повысить заработную плату сотрудникам бюджетной сферы.