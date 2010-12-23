Аэропорт Донецка не принимает и не отправляет рейсы
10:10, 23 декабря 2010Общество
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Сегодня с утра аэропорт Донецка из-за сильного тумана не принимает и не отправляет рейсы.
Об этом УНИАН сообщили в справочной аэропорта.
«Аэропорт не закрыт, но из-за сильного тумана рейсы пока задерживаются», - сказали в справочной и уточнили, что по состоянию на 9.00 задерживалось прибытие и вылет рейсов в Киев, Москву, Стамбул и Шарм-Эль-Шейх (Египет).
Согласно расписанию, сегодня в течение дня аэропорт должен принять и отправить рейсы в Киев, Москву, Тбилиси, Вену, Мюнхен, Стамбул и Шарм-Эль-Шейх.
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