Готовы первые три из 100 маршрутов по исторической Волыни

В Ровенской области разработаны и презентованы первые три туристических маршрута из запланированных ста, которые будут рассказывать об истории, жизни и быте исторической Волыни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ.

По его словам, первые три туристических маршрута разработаны в Национальном университете «Острозская академия», а будут начинаться они с этнопарка «Волынский майдан», который вскоре появится близ Ровно.

Туристическая составляющая, по словам А.ГУБАНОВА, являнтся важной частью концепции устойчивого развития региона «Західна брама», разработанной по инициативе облгосадминистрации. Уже в этом году в области стартовали ее проекты, которые должны вывести Ровенскую область из числа депрессивных и дотационных регионов.

Кроме того, по мнению А.ГУБАНОВА, Ровенская область подтвердила статус центра современных образовательных технологий, проведя первую Всеукраинскую видеоконференцию. Она уже переросла в международную и станет традиционной, поскольку профильное министерство одобрило новаторский формат обсуждения, предложенный Ровненской областью.

Однако центральным событием в культурной жизни области, считают ее руководители, должно стать празднование в следующем году 450-летия Пересопницкого Евангелия.