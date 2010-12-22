В Харькове третий день стоят трамваи и троллейбусы

В Харькове третий день на маршруты города не вышли трамваи и троллейбусы.

Как передает корреспондент УНИАН, городской электротранспорт не работает в связи с забастовкой водителей и кондукторов.

На предприятии сообщили, что сегодня в целом на линии не вышли 358 единиц пассажирского транспорта - 162 троллейбуса и 196 трамваев всех четырех (2 троллейбусных и 2 трамвайных) городских депо. Забастовщики, а это около 700 водителей и кондукторов, требуют немедленного погашения долгов по зарплате.

«Ремонтники, дорожники и другие работники предприятия работают на своих рабочих местах», - рассказал собеседник агентства.

В профкоме предприятия сообщили, что общая сумма долга работникам составляет 22,4 млн. грн., и зарплату не выплачивают с августа 2010 года.