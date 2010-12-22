Хорватия готова пускать украинцев на море без виз

Хорватия готова продолжить практику отмены летом виз для украинцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Хорватии Томислав Карамарко во время встречи с послом Украины в Хорватии Александром Левченко.

Карамарко отметил "отсутствие проблем, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Хорватии".

Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, он "заверил в поддержке со стороны Министерства внутренних дел Хорватии практики продления отмены виз и на следующий 2011 год".

В свою очередь Левченко сообщил, что в последние годы Хорватия остается любимым местом летнего отдыха украинских граждан, а Украину посещает все больше граждан Хорватии.

По данным хорватского Госкомитета статистики, за 9 месяцев 2010 года эту страну посетили почти 50 тысяч украинцев, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 40%.

Украинская правда