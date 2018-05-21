Как в России нашли оригинал Конституции Пилипа Орлика

В документе сказано, что украинский род берет свое начало с древних времен – с хазар... В Украине должна быть вера православная Константинопольского подчинения, а не Московского...

Проходит трехсотая годовщина написания знаменитой конституции Пилипа Орлика, которая стала первым европейским правовым актом своего рода (для сравнения, во Франции и Польше аналогичный документ появился только через восемьдесят лет). Год создания – 1710-й – был для украинской государственности крайне тяжелым, к чему привела проигранная России Полтавская битва. Чтобы как-то улучшить положение страны, Пилип Орлик, находясь вместе с Мазепой в эмиграции, ищет поддержки европейских политических лидеров, в частности шведского короля. А конституция должна была бы стать свидетельством существования Украины как отдельной государственной единицы и гарантией сохранения власти гетмана и казацкой старшины в условиях протектората монарха. Кроме того, акт имел целью решить актуальные для той поры вопросы раздела власти между ее ветвями. Но в силу сложных обстоятельств конституция так и не вступила в силу.

К сожалению, несколько веков ее бесценный оригинал был бесследно утерян, пока в 2008 году его не нашли работники Центрального государственного исторического архива Украины. Событие должной огласки не приобрело.

Среди сотрудников исторического архива была Ольга Вовк, которая согласилась рассказать нам о находке.

Ольга Борисовна, расскажите, как вы разыскали конституцию?

В 2008 году я и еще одна сотрудница Анна Путова в Российском архиве древних актов искали документы, хранящиеся за пределами Украины. Мы искали акты, связанные с Конотопской битвой: как раз приближалась ее годовщина. Но кроме того, у нас была идея осмотреть еще один фонд, где хранятся копии из Шведского архива. В его разделе “Дипломатика”, подразделе “Московитика”, состоящем из 667 актов, есть два дела, которые касаются непосредственно Украины. Они называются «коллекция казакика». Это выборочная коллекция, посвященная дипломатическим отношениям Богдана Хмельницкого и Ивана Выговского со Швецией, которые свою внешнеполитическую деятельность направили на вывод Украины из-под власти Московии и Речи Посполитой и перехода под протекторат шведского короля. Кроме того, есть часть, где содержатся письма и бумаги Пилипа Орлика, который довольно долго жил в Швеции. Он много переписывался с тогдашними властителями Европы, стремясь доказать им, что Украина независима и имеет право на отдельность от Московии. Среди бумаг, кстати, содержится и латиноязычный краткий вариант конституции Орлика – тезисное изложение оригинала. Там нет ни преамбулы, ни присяги, только статьи. Я так понимаю, что копии этого документа гетман вкладывал в свои письма в качестве определенного подтверждения прав Украины.

Мы также знали, что в свое время копии конституции публиковались в России. В 1847 году Осип Бодянский в «Чтениях в Императорском Обществе» обнародовал латинский текст конституции. Но он основывался на копии, хранившейся в бумагах генерального хорунжего Николая Ханенко. В 1859 году в той же серии «Чтений» был опубликован русскоязычный вариант конституции. Вот на эти два издания и опирались последующие исследования, с них же делались переводы на другие языки. В 1916 году Степанкивский издал в Швейцарии латинский текст и перевод на французский. Известны также английский, немецкий, польский варианты конституции. Еще несколько лет назад Россия передала нам некоторые документы из фонда тринадцатого «Дела об Украине», среди бумаг которого была еще одна русская копия конституции, как мы считаем, первой четверти ХІХ в. На поля издания вынесены непонятные староупотребляемые и украинские слова с переводом на русский.

Но где же оригинал? В российском архиве есть и другие фонды, которые касались Украины. Мы обратили внимание на фонд 124 - «Малоросийские дела». Этот фонд формировался из Московского и Петербургского архивов. Там сохранялись документы, которые уже потеряли свою текущую актуальность, но имели историческую ценность. В советское время этот архив был микрофильмирован и передан в наш архив. На одной пленке мы увидели описание документов архива, сделанное историком Николаем Бантышем-Каменским, который в конце ХVІІІ в. руководил архивом. В описании указывалось, что в архиве есть сборник трех документов: перевод письма шведского короля Карла ХІІ кошевому атаману Якиму Богушу, «Договоры и постановления» (это, собственно, и есть конституция) и акт шведского монарха, подтверждающего избрание Пилипа Орлика гетманом. Мы решили посмотреть, что же это за документы. Просмотрели микрофильмированную версию. Мы увидели, что там четко видна печать Войска запорожского и с подписью Орлика. Тогда мы сделали запрос на оригинал. И это оказался оригинал конституции Пилипа Орлика, сделанный на староукраинском языке! В ХІХ в. именно с нее сделали тот русский перевод, который попал к нам раньше. Копию опубликовали приближенно к оригиналу: это перевод письма Якиму Богушу «Договоры и постановления» и подтверждения Карла ХІІ. Кстати, подтверждение дается на латыни, и здесь же добавляется перевод на староукраинский. Есть подпись монарха, его секретаря и след, соответствующий следу от печати, которая, скорее всего, отпала и потерялась. Кроме того, в оригинальной подборке были еще два документа. Первый – копия письма фаворита Екатерины ІІ Платона Зубова от 1792 года. Он писал вице-канцлеру Остерману о том, что запорожцы передали ему очень важные бумаги. Зубов показал их «государыне-матушке», как он выразился. Императрица поняла, что это очень интересные и ценные акты. Поэтому Зубов пишет Остерману, что их нужно передать в архив, сделать с них копии и переводы. Второй найденный документ – копия с канцелярской записки о том, что документы таки были переданы в 1800 году в Архив коллегии иностранных дел, где они и должны храниться. Но согласно перечню, приложенному к записке, документов тогда было не три, а четыре. Была еще некая инструкция посла на Польский сейм, которая затерялась.

Почему исследователи раньше не обращали внимания на эти документы, ведь научные работники часто пользуются этим фондом? Дело в том, что сборник начинается с письма Якиму Богушу, не такой уж важной персоне. Во-вторых, мы привыкли называть акт «Конституция Пилипа Орлика», но название «конституция» фигурирует лишь в латинской версии. В российской версии это «Договоры и постановления между ясновельможным новообраным гетманом Пилипом Орликом и старшиной генеральной, составленные под Бендерами в 1710 году».

Мы также пришли к выводу, что конституция в оригинале была написана на двух языках: староукраинском и латыни. Дело в том, что латынь тогда была языком международного общения. И практически вся казацкая старшина знала ее, потому что почти все учились в Киево-Могилянской академии. А староукраинская версия была для более широкого потребления. Вот одну версию мы отыскали, а вторая, возможно, ожидает своих открывателей.

А каким же образом конституция оказалась в России?

Мы можем только догадываться. Если идти по той ниточке, которую дает нам Платон Зубов, что запорожцы отдали ему эти бумаги, то можно предположить, что документ сначала хранился у запорожцев. Часть из них позже вернулась из эмиграции. Возможно, они и принесли этот оригинал с собой, но хранили до последнего, надеясь, что будет возрождена Запорожская Сечь, что им удастся ее как-то заново организовать. Но в конце ХVІІІ века стало ясно, что возрождение уже не состоится. Тогда запорожцы и отдали конституцию Зубову. Возможно, они надеялись на какие-то льготы или выдвигали определенные условия, точно об их мотивах сказать сейчас сложно.

О чем же, собственно, идет речь в конституции Пилипа Орлика?

В преамбуле говорится, что древний украинский род берет свое начало еще от хазар. Тогда было важно доказать древность существования украинцев, ведь это было основанием того, что Украина должна быть самостоятельным государством.

Гетманская Украина была основана в 1649 году по Зборовскому договору Богдана Хмельницкого. И с тех пор каждый следующий гетман пытался по-своему укрепить ее. И Выговский своими Гадяцкими статьями 1658 года, и более поздние гетманы, и Мазепа. К последнему мы можем относиться как угодно, но он тоже пытался подойти к решению многих вопросов с государственнической точки зрения, хотя, может, это было в известной мере не очень этично по отношению к российскому царю. Но Мазепа пытался сделать все, что в то время можно было сделать, чтобы дать максимальную автономию своему государству. Все гетманы пытались поддерживать государственные интересы. К сожалению, каждый хотел большей власти, что мешало им прийти к консенсусу.

Так же и Орлик. Проведя в эмиграции всю свою жизнь, он прилагал очень много усилий, чтобы поддерживать имидж Украины, попавшей под власть Российской империи, на международном уровне. Об этом свидетельствуют его документы и переписка.

Первая статья касается вероисповедания. Очень четко отмечено, что на землях Украины должен быть вера православная и именно Константинопольского подчинения, а не Московского.

В конституции мы наблюдаем определенный раздел власти на законодательную, исполнительную и судебную, возможно, и не совсем так, как это принято сейчас. Пилип Орлик четкое разделяет обязанности. Генеральные советы, которые собирались и раньше, должны были собираться трижды в определенные сроки, на церковные праздники. Подробно расписано, что должен делать Генеральный казначей и какими налогами должен наполняться государственный бюджет. Это было тогда очень важно, потому что раньше средства не делились на собственно гетманские и государственные. Поэтому гетман имел все деньги в своем владении и распоряжался ими на благо государства так, как считал необходимым. Но после смерти Мазепы оказалось, что потомком его материальных благ становится Андрей Войнаровский. А булаву перенимать он не захотел. И вышло так, что новоизбранный гетман Пилип Орлик взял на себя груз власти, не имея соответствующих финансов. Гетман был вынужден обращаться за деньгами к шведскому королю и вкладывать собственные. А однажды Орлику пришлось даже закладывать гетманские клейноды, чтобы получить средства. Поэтому статья, касающаяся раздела доходов, была крайне необходима.

Кроме того, в конституции расписывались конкретные права и обязанности гетмана. Он, вступая во власть, получал во владение поместья и села. Налоги, которые платили крестьяне, которые жили на этих территориях, шли на содержание гетмана.

Были упомянуты и другие болезненные на то время момента. В конституции есть статья о казацких вдовах, которых надлежало освободить от определенных обязанностей и поддерживать. Есть также положение, что казаки, которые получили в военных походах травмы или заболевания, могли лечиться в больнице в Трахтимирове.

В целом эти пункты определяют направление развития политики того времени, устанавливают определенный порядок в государстве и обществе.

А каким предполагалось распределение власти?

На современный взгляд, это не совсем то четкое деление, которое существует сегодня. Орлик выделил Генеральный совет, который был своеобразным парламентом и занимался законодательной деятельностью. Отдельно был Генеральный казначей, работавший независимо от других. По статьям также проходила также судебная власть, исполнительная, но на это не делался такой акцент. Больше внимания обращалось все же на неотложные проблемы, как-то разделение гетманских и государственных средств.

Важно, что гетман должен был сообщать Генеральной старшине о своих действиях, когда проводил какие-то внешние дипломатические контакты. Гетман не мог делать что-то по своему собственному желанию, не считаясь с казацким сообществом.

Кстати, было прописано, что каждый должен был отвечать за свои слова и поступки. Если гетман сделал какое-то отклонение, то его можно было обвинить. Это была демократическая форма правления, которая, впрочем, существовала и раньше.

Были ли определены границы территории государства?

Гетман четко определил границы государства. И он хотел вернуть все то, что входило в состав Гетманщины в ее лучшие времена, до 50-х годов ХVІІ века. Столицей был определен Киев. Гетман всегда особо его выделял. Есть даже документы, где Орлик отдельно доказывает, что с самого начала Киев был государством украинской нации и он не может подчиняться Москве.

Были ли прописаны в конституции государственные символы? Нет... Однако казаки, безусловно, придавали этим символам большое значение. Например, у Войска запорожского была печать. Ею, собственно, и закреплялась конституция. На бумагу положен розовый воск, а на нем оттискнута печать Войска, а рядом с ней – собственноручная подпись Пилипа Орлика.

Что касается флагов и гербов, то каждый гетман имел свой родовой. Этот вопрос рассматривался уже позже, в середине ХVІІІ века. У нас среди документов архива есть герб, разработанный Иваном Куляпкой. К нему уже добавляется описание, какого цвета и размера должен быть флаг и как выглядеть герб.

Какими правовыми актами пользовался Орлик, составляя конституцию?

Сейчас об этом очень много говорят. Я думаю, что истоки конституции нужно искать в тех статьях, которые писались нашими гетманами в ХVІІ-XVІІІ веках. А они как люди образованные опирались даже на древнеримские труды.

Кроме того, Орлик в своих письмах доводит, что Украина еще в древние времена имела свой этнос, а следовательно, обычаи и традиции. Поэтому гетман использовал также и те правовые обычаи и давние акты, которые дошли с самых давних времен.

Таким образом, Орлик вывел свою конституцию, подытоживая весь тот правовой опыт, который уже накопился ко времени его гетманства, и выбирая из этого всего лучшее и наиболее актуальное на то время.

А где сейчас хранится оригинал конституции? Он остается в фонде 124 российского архива.

И Россия не собирается возвращать его Украине?

Пока об этом речь не идет. Мы сделали с них копии (к сожалению, из-за бюрократической волокиты это все затянулось, и получили мы их лишь через год) и стали готовить в 2010 году специальное академическое издание, в котором будут помещены все известные на сегодня версии конституции, оригинал и переводы. Этим занимается Институт истории, а нас привлекли к сотрудничеству.

А когда, ориентировочно, издание увидит свет? Ожидаем, что все будет готово до конца декабря...

Руслана Ильченко