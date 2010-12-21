Пожар на шахте в Донецке
08:37, 21 декабря 2010Общество
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Горняков выводят на поверхность
Сегодня в 6.00 в Донецке на поверхности шахты “Октябрьский рудник” произошел пожар в трансформаторной подстанции, вследствие чего шахта была обесточена и остановлена вентилятор главного проветривания.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в шахте работали 95 горняков, которые самостоятельно выходят к стволу.
В 6.55 девятью отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
К работам по выведению горняков на поверхность привлечены два отделения и реанимационно-противошоковая группа горноспасательного отряда Минуглепрома.
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