В аэропорту «Борисполь» задерживается прилет 20 международных рейсов

В международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на 14.00 отменен один рейс и задерживается прилет 20 международных рейсов.

Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

В частности, отменен рейс из Франкфурта, который ожидался в 13.10.

На данный момент задерживаются рейсы из Батуми, Тбилиси, Амстердама, Праги, Рима, Москвы, Хургады, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга и Парижа.