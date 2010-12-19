В аэропорту «Борисполь» задерживается прилет 20 международных рейсов
14:33, 19 декабря 2010Общество
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В международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на 14.00 отменен один рейс и задерживается прилет 20 международных рейсов.
Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
В частности, отменен рейс из Франкфурта, который ожидался в 13.10.
На данный момент задерживаются рейсы из Батуми, Тбилиси, Амстердама, Праги, Рима, Москвы, Хургады, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга и Парижа.
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