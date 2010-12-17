Самоубийство экс-главы Харьковского авиазавода в СИЗО опровергается

Информация о том, что осужденный бывший генеральный директор Харьковского авиазавода Павел НАУМЕНКО, покончил с собой, не соответствует действительности.

Об этом сказал в интервью УНИАН первый заместитель начальника Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Харьковской области Александр КРИКУШЕНКО, комментируя сообщение в СМИ о том, что П.НАУМЕНКО «был найден повешенным» в камере.

«Это неправдивая информация. Часа полтора назад (ок. 18.00. - Прим.) я с НАУМЕНКО разговаривал. Это неправда», - сказал А.КРИКУШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, бывший директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия П.НАУМЕНКО приговорен к 10 годам лишения свободы за растрату имущества в особо крупных размерах. Приговор был вынесен Киевским районным судом Харькова 13 декабря. Осужденный был взят под стражу в зале суда и доставлен в Харьковский следственный изолятор № 27.