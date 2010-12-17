Эксперт: россияне скупают активы в крупном бизнесе Украины

Директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей СЕМИДИДЬКО не исключает, что в следующем году российские инвесторы будут вкладывать капиталы в аграрный сектор Украины.

Такое мнение он высказал в ходе экспертного опроса Института Горшенина об итогах 2010 года для украинско-российских отношений в сфере экономики и бизнеса, а также о перспективах этих отношений в 2011 году, сообщили УНИАН в институте.

Эксперт отметил, что сегодня имеет место экспансия российского бизнеса в Украину. "Идет скупка крупных активов в земельной отрасли, металлургии. Еще непонятно, кто будет собственником "Индустриального Союза Донбасса", но понятно, что это все-таки Россия. Уже идут разговоры о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома», поднимают вопросы второго уровня уже об объединении или создании корпорации в аграрном секторе, о совместном использовании украинских черноземов со стороны российского бизнеса", - сказал А.СЕМИДИДЬКО.

Эксперт отметил, что в уходящем году россияне скупали активы в крупном бизнесе Украины. "Громких конфликтов не было за этот год со стороны российского бизнеса", - сказал А.СЕМИДИДЬКО.

Он считает, что в рамках восстановления отношений между Россией и Украиной сегодня существует режим благоприятствования российским компаниям, в частности, представителям крупного и среднего бизнеса. "О мелких предприятиях мы не говорим, потому что они так и не подпадают под российско-украинскую дружбу. А еще - банковский сектор, металлургия и агропромышленный сектор, в котором проявлялась активность российских корпораций", - отметил А.СЕМИДИДЬКО.

Эксперт дал благоприятный прогноз относительно успехов российского бизнеса в Украине в 2011 году. "Очевидно, будет борьба за химическую отрасль… Одесский припортовый - вопрос номер один для россиян. Все, что связано с газом и с энергетикой, будет представлять интерес. Электрогенерирующие компании тоже будут представлять интерес", - считает А.СЕМИДИДЬКО.

По его мнению, все вопросы будут решаться украинской и российской сторонами за столом переговоров. "Или же в присутствии Президента, или в присутствии "третейской стороны", которая будет заранее снимать все напряжения в экономике", - сказал эксперт.

А.СЕМИДИДЬКО полагает, что украинскому бизнесу будет сложно конкурировать с российским. "Экономический потенциал России намного выше, и свободных капиталов у россиян больше, поэтому сфера применения денег - намного больше. Я вижу, что перспектива будут, все-таки, вложения в аграрный сектор. 2011 и 2012 годы - под эгидой земли. Земля и корпоративные конфликты, которые связаны с земельными конфликтами. Очевидно, будет отменен мораторий на продажу земли, и поэтому капиталы хлынут в аграрный сектор", - считает он.