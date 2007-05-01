В Киеве в массовых мероприятиях участвуют до 5 тыс. человек
13:31, 01 мая 2007Общество
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Данные милиции
В Киеве в массовых мероприятиях по случаю Международного дня солидарности трудящихся принимает участие до 5 тыс. человек.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в ЦОС, подавляющее большинство участников мероприятий – сторонники Коммунистической партии Украины. Нарушения правопорядка не зафиксированы.
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