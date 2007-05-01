”Сегодня не праздник коммуняк... сегодня праздник всех трудящихся”

Сегодня во Львове около 150 представителей областных организаций Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий Украины провели митинг, посвященный Международному дню солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента Славы собрались также представители ветеранских и общественных организаций Львовской области.

В своем выступлении перед собравшимися первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК заявил, что коммунисты Львовской области совместно с социалистами и представителями Партии регионов «не допустят диктатуры, которая сейчас рождается в недрах Секретариата Президента».

Участники акции приняли резолюцию, в которой раскритиковали «антиконституционный характер указов Виктора ЮЩЕНКО от 2 и 26 апреля 2007 года» и заявили о начале сбора подписей за выражение недоверия главе государства.

«Прочь помаранчевую диктатуру! За Украину – без Ющенко! Прочь институт президентства!» - так заканчивается текст резолюции первомайского митинга во Львове.

Также присутствующие на акции в своих заявлениях осудили поддержку, которую «выражают путчистам председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК и председатель Львовской областного совета Мирослав СЕНИК».

В завершение митинга первый заместитель Львовской облорганизации Партии регионов Николай КУЛИК отметил, что «сегодня не праздник коммуняк, как это любят заявлять некоторые силы, сегодня праздник всех трудящихся. И мы предупреждаем трудящихся, что антиконституционная игра Президента и его окружения закончится развалом экономики, кровопролитием, расколом Украины и потерей ее национального суверенитета».

Собравшиеся единогласно поддержали резолюцию митинга, постановив «сделать все возможное для того, чтобы не допустить развития событий по антиконституционному сценарию».