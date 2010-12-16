Посол о Федеральной автономии украинцев в России

Вопрос о Федеральной национально-культурной автономии украинцев России является предметом диалога между Украиной и Россией на всех политических уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Киеве посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

«Этот вопрос является постоянным предметом диалога моего и министра иностранных дел на всех политических уровнях», - сказал он.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, российская власть понимает, что без такой мощной организации, которая делает полезное дело, двусторонний диалог не будет полным.

Он напомнил, что уже состоялось судебное решение относительно судьбы этой организации. «Судебное решение уже состоялось, но мне не хочется его комментировать с юридической точки зрения. Оно отвечает российскому законодательству», - сказал посол.

В.ЕЛЬЧЕНКО также отметил, что распыленность усилий этой организации не позволила увидеть реальный результат ее деятельности, который бы позволил украинской стороне заявить, что эта организация приносит «безумную пользу».

По словам посла, после закрытия этой организации активизировались группы, которые захотели создать альтернативную организацию. Он также не исключил, что указанная организация может внести изменения в устав и перерегистрироваться, что абсолютно возможно по российскому законодательству.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября, Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. Решением суда был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста базировался на жалобе активиста фонда «Отчизна» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Работа ФНКА УР была приостановлена еще в октябре 2009 года, однако сопредседатель организации Валерий СЕМЕНЕНКО продолжал выступать в СМИ, организовывать мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора. Все эти мероприятия стали поводом для обращения Минюста в суд с иском о закрытии организации, поскольку в ведомстве считают, что деятельность В.СЕМЕНЕНКО нарушает действующее законодательство.

В свою очередь, В.СЕМЕНЕНКО заявил, что украинцы РФ подадут в Европейский суд жалобу относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.