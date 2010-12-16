Ректора Донецкого университета искали на рабочем месте

В Донецком национальном университете намерены уволить с работы профессора, заведующего кафедрой экономической кибернетики Юрия ЛЫСЕНКО, которого 10 декабря конференция трудового коллектива вуза избрала претендентом на пост ректора, заявляет экс-ректор ДонНУ, заведующий кафедрой прикладной механики и компьютерных технологий математического факультета университета Владимир ШЕВЧЕНКО.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, отметил, что руководствуется информацией, полученной от своих коллег в университете.

По его словам, вчера после обеда и.о. ректора ДонНУ Петр ЕГОРОВ вместе с проректором Александром ПРАВДИВЦЕВЫМ лично пришли на кафедру экономической кибернетики и составили протокол об отсутствии на рабочем месте Ю.ЛЫСЕНКО.

«Как мне рассказали коллеги, вчера после обеда пришел П.ЕГОРОВ сам с проректором ПРАВДИВЦЕВЫМ и зафиксировали факт его (Ю.ЛЫСЕНКО) отсутствия на работе, составив соответствующий протокол», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Экс-ректор объяснил, что Ю.ЛЫСЕНКО в настоящее время находится в Киеве, куда повез документы с решением конференции трудового коллектива университета о выборах ректора.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, Ю.ЛЫСЕНКО сначала обратился к и.о. ректора П.ЕГОРОВУ с просьбой дать ему для этих целей командировку в Киев, но получив отказ, написал заявление на отпуск «за свой счет».

«ЛЫСЕНКО уехал в командировку в Киев, цель его поездки – он повез документы с результатами выборов ректора, которые прошли 10 декабря на конференции трудового коллектива университета, в Министерство образования и поехал по своим делам в Национальную академию наук Украины, - объяснил В.ШЕВЧЕНКО. - ЛЫСЕНКО написал заявление на отпуск на несколько дней за свой счет, отдал заявление декану и уехал, потому что якобы ЕГОРОВ ему отказал в командировке».

Но экс-ректор отметил, что он лично приказа об увольнении Ю.ЛЫСЕНКО не видел и знает только о тех событиях, которые происходили вчера в университете на кафедре, где работает Ю.ЛЫСЕНКО, и о составленном протоколе об отсутствии его на рабочем месте.

В то же время в канцелярии Донецкого национального университета корреспонденту УНИАН сообщили, что «у нас в общем отделе пока приказа об увольнении Юрия ЛЫСЕНКО нет».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала Ю.ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%.

Конкурс на должность ректора ДонНУ был объявлен 23 ноября. На должность ректора свои кандидатуры сначала подали П.ЕГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО и Ю.ЛЫСЕНКО.

По результатам конкурса П.ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов. За него проголосовали 89 человек, а за Ю.ЛЫСЕНКО – 138 человек.

29 июля министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на уход с должности, уволил его своим приказом.

И.о. ректора был назначен проректор Андрей КУЧКО, но 23 сентября он был также уволен, а на его место назначен П.ЕГОРОВ.

6 декабря В.ШЕВЧЕНКО снял свою кандидатуру, заявив, что получает от органов местной власти и из Минобразования непрямые угрозы и требования не участвовать в конкурсе