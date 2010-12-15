Замминистра: объединившись с Россией, мы станем одним из ключевых игроков

Заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН считает, что Украина после подписания договора о свободной торговле между странами СНГ должна вступить в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), войти в Таможенный союз (ТС) и Единое экономическое пространство (РФ, Беларусь, Казахстан).

Свое мнение по вопросу интеграции Украины в международные организации он высказал в интервью УНИАН.

«Украина, как Армения и Молдова, являются наблюдателями в ЕврАзЭс. Думаю, что после подписания договора о свободной торговле СНГ мы расширим экономическую интеграцию и будем готовиться к переходу к более тесной работе с Таможенным союзом, который фактически находится под ведомством ЕврАзЭс. Чтобы стать членом этого Союза, надо стать членом ЕврАзЭс. Такова процедура», - сказал В.МУНТИЯН.

При этом он подчеркнул, что при вхождении в ТС Украине необходимо проанализировать все «за» и «против». Кроме того, для этого должна быть политическая воля, убежден замминистра экономики.

Отвечая на вопрос, каким образом членство в ТС может сочетаться с действием зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, В.МУНТИЯН сказал: «Для начала, мы еще не подписали никаких документов о свободной торговле с ЕС. А ситуация в мире очень быстро меняется. И как обеспечить экономический рост Украины?»

«Мое личное мнение заключается в том, что сначала Украина должна на взаимовыгодных условиях подписать договор о ЗСТ со странами СНГ, потом вступить в ЕврАзЭс и одновременно в Таможенный союз, а следующий этап – это присоединение к Единому экономическому пространству – Россия, Беларусь и Казахстан. И вот тогда мы станем одним из ключевых игроков на международном рынке. И тогда всем Объединением государств ЕЭП подпишем соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. В противном случае мы будем работать на условиях "центр-периферия". А я считаю, что у Украины другой путь, она должна быть равноправной центральной страной. И сегодня для этого сложились определенные условия, нужно не упустить свой шанс», - заявил В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, Украина готовится к подписанию весной 2011 года договора о свободной торговле между странами СНГ и в первой половине 2011 года - Соглашения об ассоциации с ЕС, которое включает соглашение о ЗСТ с ЕС.

26 ноября т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

В конце 2009 года Президенты России, Беларуси и Казахстана договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года.

В марте 2010 года В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина войдет в ЕЭП только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.

ЕврАзЭс – международная экономическая организация, цель которой состоит в формировании общих внешних таможенных границ государств-участников, выработке единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Создано в 2000 году. Членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. С 1 января 2010 года в рамках ЕврАзЭС действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС предоставлен Молдове, Украине, Армении и Евразийскому банку развития.

Интервью В.МУНТИЯНА читайте на сайте УНИАН-экономика