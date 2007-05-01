За что уволили судью Пшеничного и за что уволят судью Станик

Советник Президента Украины Николай ПОЛУДЕННЫЙ заявляет, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО может освободить Сюзанну СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда.

Об этом Н.ПОЛУДЕННЫЙ сказал в эфире "5-го канала".

"Президент Украины также рассматривает этот вопрос по поводу того, что есть в действиях Сюзанны СТАНИК достаточно серьезные нарушения", - в частности, отметил Н.ПОЛУДЕННЫЙ.

Он уточнил, что "это и вопросы связанные с тем, что она лично взяла дело без поручения Конституционного Суда Украины, дело к рассмотрению. Это и вопрос политических заявлений. Это и вопрос поведения. Ну, например, по моему мнению, несовместимо поведение, которое не совместимо со статусом судьи. Это вопрос соблюдения, несоблюдения Законов Украины".

Также, комментируя освобождение Президентом заместителя председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, Н.ПОЛУДЕННЫЙ заявил, что В.ПШЕНИЧНЫЙ нарушил Закон Украины "О статусе судей". Именно это и стало основанием для освобождения. "Если вы вспомните процесс 17-го апреля этого года, господин ПШЕНИЧНЫЙ публично нарушил тайну совещательной комнаты. Он разгласил, кто и каким образом голосовал за решение Конституционного Суда относительно этого дела по Указу 5 апреля 2007 года. А мы абсолютно четко знаем о том, что статус судьи Конституционного Суда определяется также и Законом "О статусе судей Украины". Статья 6-я Закона Украины "О статусе судей" прямо говорит - судья, это обязанности судьи, судья обязан не разглашать тайну совещательной комнаты. С заседания, которое происходило 5 апреля, было закрытым, то есть в режиме совещательной комнаты, господин ПШЕНИЧНЫЙ сообщил о том, как происходило голосование, кто из судей за что голосовал".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Президент своим указом освободил В.ПШЕНИЧНОГО от должности заместителя председателя Конституционного Суда "в связи с нарушением присяги".