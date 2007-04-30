Возле посольства Эстонии в Киеве произошел конфликт с местными коммунистами

Сегодня в Киеве возле посольства Эстонии, на улице Владимирской, произошел конфликт между охраной дипломатического представительства и сторонниками Компартии, которые выступали против сноса памятника советским воинам в Таллинне.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей МВД Украины в г.Киеве, инцидент произошел около 12.30. Группа лиц, сторонников Коммунистической партии, в количестве около 30 человек, организовала пикетирование посольства с требованием прекратить попытку снести памятник Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в эстонской столице.

Из-за неадекватных действий отдельных пикетчиков сотрудники государственной службы охраны были вынуждены применить слезоточивый газ в отношении трех человек. После чего охрана дипломатического представительства вызвала для них скорую помощь, которая, прибыв на место вызова, оказала «пострадавшим» помощь, а именно промыла им глаза.

В результате конфликта никто из представителей КПУ задержан не был.