1 мая в Киеве не предвидится ничего экстраординарного

В Министерстве внутренних дел не видят необходимости усиливать охрану общественного порядка в Киеве на 1 мая, поскольку ничего «экстраординарного не предусматривается.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в связи с политической ситуацией охране общественного порядка уделяется больше внимания, поэтому усиливать охрану правопорядка в праздничные дни нет смысла, в том числе из-за того, что «никакого ажиотажа не ожидается».