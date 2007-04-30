1 мая в Киеве не предвидится ничего экстраординарного
16:15, 30 апреля 2007Общество
617
В Министерстве внутренних дел не видят необходимости усиливать охрану общественного порядка в Киеве на 1 мая, поскольку ничего «экстраординарного не предусматривается.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в связи с политической ситуацией охране общественного порядка уделяется больше внимания, поэтому усиливать охрану правопорядка в праздничные дни нет смысла, в том числе из-за того, что «никакого ажиотажа не ожидается».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter