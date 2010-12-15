Уголовное дело об убийстве Брагина направили в суд

Уголовное дело по обвинению одного из членов преступной группировки в совершении убийства генерального директора фирмы «Люкс», президента ФК «Шахтер» Ахатя Брагина направлено в суд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры завершено расследование по уголовному делу по обвинению одного из членов преступной группировки в совершении 15 октября 1995 года убийства с применением взрывного устройства А.Брагина и других лиц по п.п. «а», «г», «е» ст.93, ч.2 ст.17 и п.п. «а», «г», «е» ст.93 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года).

Как отмечают в Генпрокуратуре, указанное лицо длительное время скрывалась от следствия и было задержано в Греции и выдано правоохранительным органам Украины.

14 декабря данное уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд Донецка.

Справка УНИАН. 15 октября 1995 года на стадионе «Шахтер» в Донецке произошел мощный взрыв, в результате которого погиб первый президент ФК «Шахтер» А.Брагин и несколько людей из его окружения. Следствием было установлено, что взрыв был организован преступными группировками КУШНИРА-РЯБИНА, а майор милиции В.СИНЕНКО в момент взрыва «прикрывал» отход исполнителя подрыва – Игоря ФИЛИППЕНКО.

Силами Интерпола В.СИНЕНКО был разыскан в Афинах, куда он эмигрировал вместе с семьей, и в марте 2005 года передан Украине. В феврале 2007 года в Донецке суд признал В.СИНЕНКО причастным к организации взрыва на стадионе «Шахтер» и осудил к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, суд осудил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.

4 сентября 2008 года Верховный Суд Украины принял постановление, согласно которому дело В.СИНЕНКО, по которому он был осужден к пожизненному сроку лишения свободы, было направлено в Апелляционный суд Донецкой области на повторное рассмотрение. В данном постановлении, в частности, отмечалось, что по ряду эпизодов дела суд не привел достаточных доказательств, которые могут иметь «существенное значение для установления причастности В.СИНЕНКО к инкриминируемому преступлению, его роли и правильной квалификации действий подсудимого».

27 октября 2008 в Донецке состоялось повторное рассмотрение дела о взрыве на стадионе «Шахтер». В.СИНЕНКО в ходе процесса заявил, что считает себя невиновным, что «все дело вымышленное и целенаправленно сфальсифицировано». Подсудимый рассказал суду о том, как задержал в 1994 году вооруженного автоматом «киллера РУХМАНОВА», и с того времени ему начали мстить люди из уголовного мира.

10 декабря 2009 года коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области изменила меру пресечения на подписку о невыезде В.СИНЕНКО и направила его дело на дополнительное досудебное расследование.

Суд принял решение освободить В.СИНЕНКО под подписку о невыезде, учитывая тяжелое состояние его здоровья.