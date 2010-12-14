С пятницы жаловаться на Нацбанк будет некому?

Национальный банк Украины ликвидирует Апелляционную комиссию при Нацбанке.

Об этом идет речь в постановлении НБУ №490 от 12 ноября 2010 года (регистрация в Минюсте 7 декабря т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Согласно постановлению, правление НБУ признает утратившими силу свое постановление № 291 от 9 сентября 2007 года «Об утверждении Положения об Апелляционной комиссии Национального банка Украины» и ряд других документов, которыми регламентировалась деятельность этого органа.

Апелляционные обращения, поступившие до 17 декабря 2010 года (дня вступления в силу постановления №490), комиссия должна рассмотреть до дня своей ликвидации – 1 апреля 2011 года. После 17 декабря т.г. апелляционные обращения приниматься не будут.

Апелляционная комиссия была создана в 2007 году для рассмотрения обращений касательно применения Нацбанком мер влияния, взимания штрафов и т.д.