Дело Лозинского: мать убитого хочет 10 миллионов компенсации
Адвокат подготовил иск
Мать Валерия ОЛИЙНЫКА, убитого на угодьях бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО Валерия Олийныка хочет получить 10 млн. грн. возмещения за моральный ущерб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в перерыве предварительного рассмотрения уголовного дела в Днепровском районном суде Киева сообщил адвокат пострадавшей Владимир КЛИМЕНКО.
По его словам, соответствующий гражданский иск по этому поводу подготовлен.
Мать В.Олийныка хочет получить моральное возмещение в виде 10 млн. грн.: 8 млн. грн.. от В.ЛОЗИНСКОГО и 2 млн. грн.. - от бывшего прокурора Голованевского района Кировоградской области Евгения ГОРБЕНКО и бывшего начальника Голованевского РО УМВД Украины в Кировоградской области Михаила КОВАЛЬСКОГО.
Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель Валерий Олийнык, 1954 года рождения.
3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатского иммунитета, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.
30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта после 8 месяцев розыска.
3 марта Печерский районный суд Киева избрал для В.ЛОЗИНСКОГО меру пресечения в виде ареста. В.ЛОЗИНСКИЙ находился в СИЗО СБУ, сейчас - в киевском Лукьяновском СИЗО.