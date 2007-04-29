Большинство журналистов и ведущих новостей телеканала “Интер” увольняют.

Об этом сообщает «Телекритика», ссылаясь на свои источники на канале.

По сообщению интернет-издания, 28 апреля в информационно-аналитической службе канала «Интер» состоялось совещание при участии генпродюсера Анны БЕЗЛЮДНОЙ. На этом совещании было объявлено о создании продакшн-компании, которая будет производить новости для каналов «Интер» и К1 (а также, возможно, для других каналов, которые находятся в управлении в АОЗТ «УНТК») - ООО «Национальные информационные системы». Новый ньюзрум в помещении канала К1 на улице Щусева начнет работу 7 мая.

Сейчас, по словам источника “Телекритики”, руководство ведет индивидуальные переговоры с работниками ИАС относительно освобождения или перевода на работу в новосозданный продакшн. «Интеровцам» предлагают или уволитьсядобровольно, или, дождавшись 17 мая, подписать сообщение о роспуске информационно-аналитической службы, а также сообщение об увольнении с 17 июля. Предложение перейти на работу в ООО «НИС» получают только некоторые работники ИАС.

По имеющейся в “Телекритике” информации, ряд журналистов ИАС «Интера» планирует перейти на создаваемый сейчас Государственным комитетом телевидения и радиовещания «Мегаканал» - объединение ОГТРК, которое возглавит бывший выпускающий редактор «Подробностей» Людмила КОРОЛЬ.

Эту информацию УНИАН подтвердили журналисты телеканала в частных беседах. А также заметили, что большинство ведущих и журналистов уйдут с канала.

Руководство ИАС «Интера» пока недоступно для комментариев.