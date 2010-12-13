Янукович требует от Азарова бюджета с дефицитом не выше 3,5%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства обеспечить дефицит государственного бюджета на 2011 год на уровне, который не будет превышать 3,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в выступлении на заседании Совета регионов сегодня в Киеве.

“Реформа государственной власти и бюджетная политика на следующий год тесно связаны между собой. Если коротко, то речь идет о бюджете реформ”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что проект бюджета-2011 готовился уже на новой налоговой базе. «Его главная задача – обеспечить условия для постоянного роста, повысить социальные стандарты», - подчеркнул глава государства.

Президент также выдвинул требование премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обеспечить в деятельности правительства «программно-целевой подход» при планировании и использовании бюджета.

«Исходя из имеющихся расчетов проекта бюджета, я буду требовать соблюдения прозрачности при реализации политики государственных финансов с минимальным дефицитом – до 3,5%, с прозрачными процедурами сбора налогов и использования бюджетных средств», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выдвинул требование, что в бюджете на 2011 год должна быть предусмотрена возможность поднятия размера минимальной заработной платы до показателя прожиточного минимума.

Также глава государства отметил, что в следующем году запланировано увеличить выплаты многодетным семьям, детям-инвалидам.

Как напомнил В.ЯНУКОВИЧ, проект бюджета предусматривает и повышение размера выплат при рождении детей.

«Своевременное принятие и реализация бюджета на следующий год должно способствовать экономическому росту активизации регионального развития. Это, в свою очередь, позволит последовательно повышать уровень благосостояния наших граждан. Надеюсь, что депутаты большинства поддержат этот проект. И мы войдем в Новый год без потрясений и политических передряг», - отметил глава государства.