Кабмин намерен вбухать в дороги почти 13 миллиардов

Кабинет министров предлагает направить из Государственного бюджета Украины в 2011 г. на Государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования 12 млрд. 936,8 млн. грн.

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном на рассмотрение парламента 10 декабря т.г. и размещенном на сайте Верховной Рады.

Как напоминается в документе, на 2010 г. по этой программе запланировано использовать 8 млрд. 309 млн. грн., в 2009 г. использовано 11 млрд. 759 млн. грн.

При этом, согласно проекту, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорог, привлеченных к подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, запланировано направить из госбюджета 2011 г. 4 млрд. 347 млн. грн. против 3 млрд. 084 млн. грн. в 2010 г. (4 млрд. 034 млн. грн. в 2009 г. - около 50% годового плана. Кроме того, во исполнение указанной программы был осуществлен выпуск векселей на сумму 1 млрд. 489 млн. грн.).

Объемы расходов по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорог, задействованных в подготовке и проведении в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу" формируются за счет поступлений в специальный фонд государственного бюджета средств от акцизного сбора с произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины с нефтепродуктов, транспортных средств и шин к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Согласно проекту, на 2011 г. на погашение обязательств по кредитам, полученным под гарантию Кабинета министров Украины на развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется направить 6 млрд. 611 млн. грн. против 3 млрд. 246,5 млн. грн. в т.г. (6 млрд. 260 млн. грн. в 2009 г.).

На развитие автомагистралей и реформу дорожного сектора направят 1 млрд. 979 млн. грн. - на уровне этого года.

Напомним, Государственная программа развития автомобильных дорог общего пользования рассчитана на 2007-2011 гг.