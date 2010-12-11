Первоочередным в пенсионной реформе должно быть сокращение пенсий депутатам и государственным служащим.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказала народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Вся пенсионная реформа направлена на то, чтобы провести ее за счет людей предпенсионного и пенсионного возраста, что не будет служить фактором сбалансирования Пенсионного фонда, потому что все эти сокращение дадут не больше 2 млрд. грн. И мы считаем, что первоочередным, что нужно сделать в пенсионной реформе, это провести сокращение пенсий народных депутатов госслужащих, и после этого приступать к модели накопительных счетов и к модели выравнивания Пенсионного фонда» - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, сокращение размеров пенсий депутатам и госслужащим позволит привлечь в Пенсионный фонд дополнительно около 2 млрд. грн. В тоже время она подчеркнула, что сбалансирование Пенсионного фонда не может быть основой проведения пенсионной реформы.

Также она отметила, что, учитывая уровень жизни и практически отсутствие социальных гарантий в Украине, еще рано стремиться к уровню пенсионного возраста, установленному в развитых европейских странах.

«Сегодня недопустимо сравнивать пенсионный возраст в Украине с европейским пенсионным возрастом, потому что мы имеем совершенно разные социальные условия и совершенно разные уровни жизни», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета без осуществления политики, направленной на увеличение продолжительности жизни украинцев, повышения социальных гарантий и уровня жизни, говорить о повышении пенсионного возраста недопустимо.

«Мы категорически против и считаем недопустимым сегодня увеличение пенсионного возраста в стране без увеличения продолжительности жизни и улучшения социальных гарантий», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Как отмечается в Меморандуме между украинской властью и Международным валютным фондом, с целью разрешения структурных проблем в существующей пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства взяло на себя обязательство разработать закон, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.