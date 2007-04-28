Суд признал тарифы Черновецкого противоправными

27 апреля 2007 года Хозяйственный суд г.Киева вынес решение о признании противоправными и отмене решений Киевского городского совета от 8 февраля 2007 года «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» и распоряжение Киевской городской государственной администрации от 12.02.2007 г. №141, от 12.02.2007 г. №142, от 12.02.2007 г. №143, от 12.02.2007 г. №144, которые предусматривают введение тарифов на жилищно-коммунальные услуги увеличенные в 1,8-2 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской партии «Единство», председателем столичной парторганизации которой является бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Одним из оснований для признания недействительными отмеченных распоряжений указывалось «несоответствие их принятия статье 58 Конституции Украины, в которой отмечено, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени”, то есть закон запрещает устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги задним числом.

«Таким образом, на сегодняшний день, в Киеве действуют тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые действовали до 30 ноября 2006 года и утвержденные распоряжениями Киевской городской государственной администрации в 2001-2004 годах», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Хозяйственный суд Киева признал распоряжение КГГА от 30 октября о повышении тарифов незаконными и отменил их. Решение было принято по обращению Киевской организации партии «Единство» и ее лидера А.ОМЕЛЬЧЕНКО. 17 апреля Апелляционный суд города Киева постановил отказать в апелляционной жалобе КГГА к Киевской городской организации партии «Единство» о законности введения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, увеличенные новой властью в 4 раза. В апелляционной жалобе КГГА речь шла об отмене постановления Хозяйственного суда г.Киева от 13 февраля.

Однако в КГГА после этого отметили, что в столице действуют тарифы, утвержденные решением Киевсовета от 8 февраля, которое определило повышение тарифов ЖКУ в 1,8-2 раза.

В свою очередь Киевская городская организация Украинской партии «Единство» обратилась с административным иском в Хозяйственный суд г.Киева о признании противоправными и отмене распоряжений Киевской городской государственной администрации от 12.02.2007 г №141, от 12.02.2007 г. №142, от 12.02.2007 г. №143, от 12.02.2007 г. №144, подписанных на решение Киевского городского совета от 8 февраля.