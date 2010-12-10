В Украине задержали двух обвиняемых в убийстве 12 человек в Кущевской

Задержаны еще двое обвиняемых в соучастии в убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края, находившихся в международном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.

«В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Следственным комитетом, Управлением уголовного розыска ГУВД по Краснодарскому краю и спецслужбами Украины, на территории Украины задержаны двое обвиняемых в соучастии в убийстве 12 человек в станице Кущевской», - говорится в сообщении.

Ранее Следственным комитетом в отношении указанных лиц были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они были объявлены в международный розыск.

В компетентные органы Украины уже направлены документы, необходимые для их экстрадиции в Российскую Федерацию и выполнения с ними следственных действий.

Следствие полагает, что теперь все соучастники жестокого массового убийства задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в.и.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Игорь КОЧЕТОВ сообщил, что 15 украинцев, которые находились в рабстве в России, ввернулись в Украину.

«15 граждан Украины, которых удерживали на агропредприятии «Артекс-Агро» на Кубани и использовали их как рабов, освободили и при содействии консульства помогли вернуться в Украину», - сказал И.КОЧЕТОВ.

Агропредприятие «Артекс-Агро» принадлежит матери обвиняемого в убийстве 12 человек в станице Кушевская Сергея ЦАПКО. Данное преступление вызвало общественный резонанс в России.