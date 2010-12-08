В Киеве за эту ночь сожгли шесть иномарок

Вчера вечером и сегодня ночью в двух районах Киева неизвестные сожгли шесть автомобилей, припаркованных у домов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, 7 декабря около 21.00 в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в Днепровском районе по ул. Серафимовича, 5 горят автомобили “Шевроле”, “Рено”, “Хюндай” и “Форд”.

Через пять часов подобная информация поступила из Соломенского района с ул. Пулюя, 5а, где загорелись “Тойота” и “Мицубиши”, а также огнем частично поврежден “Нисан”.

По данным милиции, во всех случаях огнем было повреждено лакокрасочное покрытие кузовов, салоны и моторные отсеки.

В столичном управлении МЧС отметили, что, согласно предварительному заключению экспертов, причиной пожаров стал поджог.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в Деснянском районе столицы неизвестные также подожгли пять автомобилей.