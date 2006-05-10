Ночью Землю накроет магнитная буря

Ближайшей ночью на Земле начнется магнитная буря, причем продлится она в течение трех дней. Причина повышения геомагнитной активности — мощные процессы на поверхности Солнца, которые породили высокоскоростные потоки частиц. И хотя ученые говорят, что беспокоится не стоит: возмущение не окажется чрезвычайно сильным, все-таки имеет смысл в ближайшие дни снизить физические нагрузки.

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