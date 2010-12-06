Отпущен под залог начальник Севастопольского морпорта

Один из районных судов города Севастополя сегодня отпустил под залог в 50 тыс. грн начальника государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт», ранее задержанного по подозрению в получении взятки.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября сотрудники правоохранительных органов арестовали начальника государственного предприятия «Севастопольский морской торговый порт» по подозрению в получении взятки.

Прокуратура предлагала избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.