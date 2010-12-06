В Херсонской области уже 6 сутки ищут моряка с затонувшего буксира

В Херсонской области уже 6 сутки продолжаются поиски моториста с затонувшего буксира, который во время аварии пропал без вести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, в частности, по состоянию на 07:00 6 декабря в селе Понятовка Белозерского района на Днепре продолжаются поисковые работы.

Ранее, 4 декабря, в результате траления дна было установлено и обозначено буями точное местонахождение затонувших баржи, буксира и трактора. Затонувшие объекты обнаружены на расстоянии около 300 м от берега Днепра. Поиски моториста продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в 16.45 в районе акватории р. Днепр возле с. Токаревка Белозерского района затонула баржа с грузом леса. Кроме баржи, затонул буксир, на борту которого находилось три человека. Два члена экипажа были спасены.