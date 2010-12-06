В Херсоне будет новая колония для больных туберкулезом

В Херсоне до конца 2012 года планируют построить новое здание колонии 61, в которой содержат заключенных, больных туберкулезом.

Об этом сообщил начальник управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области генерал-майор Владимир ПИНЬКАС.

По его словам, сейчас вопрос со строительством колонии находится на стадии разработки земельной и предпроектной документации.

"Строить будем поэтапно, поэтапно же переселяя туда заключенных из действующего помещения колонии, которое сейчас расположено в центре Херсона", - сказал В.ПИНЬКАС.

Он также отметил, что новая колония будет рассчитана на 1,5 тыс. заключенных, в то время как в действующем помещении могут содержаться не более 500 человек. Поэтому в новое здание планируется также перевести осужденных из туберкулезных колоний 7 (село Старая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области) и 5 (Снигиревский район Николаевской области). На месте этих двух колоний в перспективе возможно создание учреждений для содержания осужденных женщин и подростков.

Строительство нового СИЗО, расположенного сейчас в центре Херсона рядом с колонией 61, планируется начать после завершения строительства колонии.

Как сообщалось, Херсонская облгосадминстрация и мэрия Херсона предложили построить новую колонию 61 и следственный изолятор на участке площадью 31,4 в поселке Надднепрянское Днепровского района Херсона.

Кроме того, руководством центрального аппарата Уголовно-исполнительной службы Украины, в связи с аварийным состоянием режимного корпуса 2 СИЗО, расположенного в центре Херсона, в августе 2010 г принято решение о переводе 650 заключенных в аналогичные учреждения Запорожья, Винницы, Днепропетровска, Кривого Рога и Николаева. Пока будет строиться новый СИЗО, в управлении планируют начать разборку старого здания на улице Перекопской, а арестантов планируют временно разместить в пустующем пока корпусе близлежащей колонии 61.

Ранее предполагалось, что новый СИЗО и колония-больница могут быть размещены на участке 10 га в районе пгт Чернобаевка Белозерского района. Ныне действующее здание СИЗО было построено в конце XVIII века и расположено в центре Херсона.