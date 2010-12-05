В Луганской области ежегодно становятся инвалидами до 9 тысяч человек

В Луганской области ежегодно в среднем до 9 тыс. человек признаются инвалидами, из них 7-7,5 тыс. - трудоспособного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управления труда и социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации.

Всего на территории области проживает более 113 тыс. лиц с ограниченными физическими возможностями, среди них более 7 тыс. детей.

По данным Управления, 4 тыс. инвалидов разных категорий имеют показания для обеспечения автомобилями. В октябре текущего года были вручены 15 автомобилей «Таврия» инвалидам I группы Великой Отечественной войны и войны с Японией, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях

Также в регионе в этом году слуховыми аппаратами обеспечено 172 инвалида, 18 инвалидам установлены кардиостимуляторы, 17 инвалидам проведено глазное протезирование, 2-м инвалидам установлены эндопротезы.

Кроме того, за 9 месяцев 2010 г. выдано 4 тыс. 195 средств реабилитации, в том числе 1 тыс. 310 инвалидных колясок, 275 специальных средств для общения и обмена информацией, 2 тыс. 610 вспомогательных средств для личного передвижения (стоиков, ходунков, тростей, костылей).