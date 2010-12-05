На рынках Севастополя создано 20 общественных приемных УМВД

На рынках Севастополя создано 20 общественных приемных Управления МВД.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Севастополе.

По утверждению представителей руководства севастопольской милиции, представители малого бизнеса положительно восприняли нововведение МВД Украины. Как считают предприниматели, такие общественные приемные помогут оперативному реагированию на факты правонарушения, преступления в отношении не только предпринимателей, но и самих посетителей рынка.

Заместитель начальника Ленинского районного отдела - начальник милиции общественной безопасности Борис ЗАХАРЧУК рассказал журналистам во время открытия такой приемной на самом крупном в городе рынке - «Рынок 5-го км», что в функции данных общественных приемных входит не только прием заявлений от предпринимателей о нарушениях их прав или коррупционных деяний в отношении них со стороны чиновников либо контролирующих органов, но и профилактика.

По его словам, каждое заявление будет рассматриваться в десятидневный срок, либо будет передано по подследственности.