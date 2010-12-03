Собкора крымской газеты избили металлическими прутьями

Коллектив региональной газеты "Заря Тарханкута" заявляет об избиении своего корреспондента - депутата Черноморского поссовета Крыма от Партии регионов Сергея АНТИПЕНКО в поселке Черноморское.

"Трое неизвестных напали на выходившего из подъезда собкора газеты и начали избивать его металлическими прутьями, пытаясь сбить с ног. Пострадавшему чудом удалось вырваться и выхватить пневматическое оружие, после чего троица отступила. Пострадавшему наложены швы на голове, (у него) побиты руки, побои по всему телу", - говорится в заявлении "Зари Тарханкута", которым располагает УНИАН.

Инцидент произошел 1 декабря.

По данным издания, С.АНТИПЕНКО выступал на страницах газеты "против бюджетных махинаций и земельного дерибана, развязанных поселковым головой" и его окружением.

"Заря Тарханкута" также утверждает, что двумя неделями раньше была совершена попытка нападения на квартиру главного редактора газеты Ирины ХРОЛЬ.

Первый номер общественно-политической газеты вышел в июне 2010 года.