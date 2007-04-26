УБОП ликвидировал международную банду «Боксеров»

Сотрудники Харьковского Управления борьбе с организованной преступностью МВД Украины ликвидировали международную преступную группировку под названием «Боксеры».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в 2003 году, применяя довольно простую схему, преступники завладели продукцией на более чем 640 тыс. грн. В частности, через Интернет они находили объявления организаций о поиске грузовиков для перевозки товара и договаривались с заказчиками. В указанное время КамАЗ с поддельными номерами и одним из членов банды за рулем загружался продукцией организации и выезжал в город назначения.

По дороге КамАЗ останавливали несколько членов группировки, которые ехали за грузовиком, и просто выбрасывали экспедитора - представителя предприятия - из машины.

Как отметили в ЦОС, информация о деятельности банды «Боксеров» начала поступать в харьковское УБОП в конце 2006 г. На сегодня правоохранители задержали 8 членов группировки. По собранным материалам против них возбуждены 5 уголовных дел. Причастность еще к 12 похожим преступлениям, которые были совершены на территории Украины и России, сейчас проверяется, сообщили в ЦОС.