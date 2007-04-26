Состоится форум “Роль образования и СМИ в диалоге культур и сосуществовании народов”

27 апреля в 10-00 состоится двухдневный международный форум “Роль образования и СМИ в диалоге культур и сосуществовании народов”. Страны-участницы: Украина, Турция, Россия, Грузия, США, Германия, Великобритания, Казахстан, Египет, Индия, Пакистан, Иордания, Сирия, Корея, Азербайджан, Молдова, Франция, Австрия, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан. (Конгресс-холл, Президент-отеля, ул.Госпитальна 12 ). Телефоны: 235-66-53, 8-097-489-90-85;

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