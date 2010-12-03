За ночь во Львове выпало 14% месячной нормы снега
08:39, 03 декабря 2010Общество
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Объявлено штормовое предупреждение
На 02.00 3 декабря в Львове выпало 8 мм снега. Также ночью была сильная гололедица.
Об этом ZAXID.netсообщили в Львовском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр.
За вечер и ночь во Львове выпало 14% месячной нормы осадков.
Ночью город от снега убирала 71 единица техники. Работали пескосевы, грейдеры, тракторы.
Напомним, на протяжении дня объявлено штормовое предупреждение. На дорогах гололедица. Ожидается от -3 ... -6 ° С.
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