За ночь во Львове выпало 14% месячной нормы снега

08:39, 03 декабря 2010
Общество
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Объявлено штормовое предупреждение

На 02.00 3 декабря в Львове выпало 8 мм снега. Также ночью была сильная гололедица.

Об этом ZAXID.netсообщили в Львовском городском совете со ссылкой на Гидрометцентр.

За вечер и ночь во Львове выпало 14% месячной нормы осадков.

Ночью город от снега убирала 71 единица техники. Работали пескосевы, грейдеры, тракторы.

Напомним, на протяжении дня объявлено штормовое предупреждение. На дорогах гололедица. Ожидается от -3 ... -6 ° С.

 

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