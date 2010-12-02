За студентку КИМО Лазаренко похитители требовали 4,5 млн. евро

Следствие рассматривает три версии похищения студентки КИМО Ирины ЛАЗАРЕНКО.

Об этом заявил в интервью «Газете по-киевски» заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК.

«Остаются три версии. Во-первых, преступление могло быть совершено знакомыми ее отца – Сергея ЛАЗАРЕНКО, чтобы отомстить за невыполнение каких-то обещаний, либо по заказу этих знакомых. Во-вторых, похитители могли быть знакомыми самой Ирины. В-третьих, не исключена версия причастности отца, хотя у него есть алиби. ЛАЗАРЕНКО-старший сотрудничает со следствием. Более того, в процессе допросов он указывал на конкретных людей, которые могли похитить девушку. Это граждане, с которыми он пересекался в работе. Мы их задерживали, проверяли, но ничего не подтвердилось. По этому делу назначена 51 экспертиза, детально обследовался найденный нами микроавтобус похитителей. Там нашлись отпечатки пальцев, но их в наших картотеках нет. Похитители выходили на связь с отцом – писали ему на электронную почту, присылали SMS-сообщения. С самого начала были выдвинуты условия возвращения девушки: отец должен был заплатить 4,5 млн евро», - сказал В.ФАРИННИК.

Он отметил, что похитители выкуп хотели получить наличными. В частности, они писали С.ЛАЗАРЕНКО, что назначают встречу в определенном месте в Киеве, чтобы там обсудить с ним условия – как и когда он передаст деньги, однако несколько раз на эти встречи никто из похитителей так и не явился.

Как сообщал УНИАН, студентку Киевского института международных отношений И.ЛАЗАРЕНКО 28 мая этого года похитили неизвестные возле здания института.

Ее отец С.ЛАЗАРЕНКО до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины, в 2000-2002 гг. руководил региональным отделением ФГИУ по Донецкой области, а в настоящее время работает в Министерстве угольной промышленности.

1 декабря директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ заявил, что милиция разыскала и вернула родителям И.ЛАЗАРЕНКО. По его словам, этого удалось достичь вследствие комплекса следственно-оперативных мероприятий.